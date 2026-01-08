jueves, 8 de enero de 2026

Crece la protesta en la Normal de Teotihuacán; exigen destitución de la directora


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- Alumnos y padres de familia de la Escuela Normal de Teotihuacán mantienen un paro indefinido en las instalaciones como forma de protesta para exigir la destitución de la directora Martha “N”.

Desde hace varios días, la comunidad estudiantil bloquea el acceso al plantel, aunque este día la movilización se intensificó con la llegada de un mayor contingente que reforzó la manifestación y visibilizó el descontento, arribando fuerzas de seguridad.

Entre las principales demandas se encuentra el mejoramiento de la infraestructura escolar, al considerar que las condiciones actuales no son dignas para la formación profesional de los estudiantes. También exigen la destitución inmediata de la directora, a quien acusan de emitir comentarios clasistas hacia el alumnado, como señalar que “no han salido de su pueblo” o que “no saben usar un elevador”.

A esto se suma el señalamiento de exclusión académica, ya que, de acuerdo con los manifestantes, solo se toma en cuenta a ciertos grupos para actividades institucionales, dejando al margen a otros salones.

Otra de las exigencias centrales es la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos económicos, pues aseguran que desde la llegada de la actual directiva no se reflejan mejoras visibles en la escuela. Además, demandan una explicación clara sobre el despido de personal administrativo, el cual consideran injustificado y perjudicial para el funcionamiento del plantel.

Paralelo, circula una versión que apunta a que algunos docentes habrían sido cambiados de puesto y que este conflicto interno estaría influyendo en el impulso del movimiento; sin embargo, estudiantes y padres sostienen que la protesta responde a problemáticas reales y estructurales que afectan directamente a la comunidad normalista.

