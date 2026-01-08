Crece la protesta en la Normal de Teotihuacán; exigen destitución de la directora
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.-
Alumnos y padres de familia de la Escuela Normal de Teotihuacán mantienen un
paro indefinido en las instalaciones como forma de protesta para exigir la destitución
de la directora Martha “N”.
Desde hace varios días, la comunidad estudiantil bloquea el
acceso al plantel, aunque este día la movilización se intensificó con la
llegada de un mayor contingente que reforzó la manifestación y visibilizó el
descontento, arribando fuerzas de seguridad.
Entre las principales demandas se encuentra el mejoramiento de la infraestructura escolar, al considerar que las condiciones actuales no son dignas para la formación profesional de los estudiantes. También exigen la destitución inmediata de la directora, a quien acusan de emitir comentarios clasistas hacia el alumnado, como señalar que “no han salido de su pueblo” o que “no saben usar un elevador”.
A esto se suma el señalamiento de exclusión
académica, ya que, de acuerdo con los manifestantes, solo se toma en cuenta a
ciertos grupos para actividades institucionales, dejando al margen a otros
salones.
Otra de las exigencias centrales es la rendición de cuentas
sobre el manejo de los recursos económicos, pues aseguran que desde la llegada
de la actual directiva no se reflejan mejoras visibles en la escuela. Además,
demandan una explicación clara sobre el despido de personal administrativo, el
cual consideran injustificado y perjudicial para el funcionamiento del plantel.
Paralelo, circula una versión que apunta a que algunos docentes habrían sido cambiados de puesto y que este conflicto interno estaría influyendo en el impulso del movimiento; sin embargo, estudiantes y padres sostienen que la protesta responde a problemáticas reales y estructurales que afectan directamente a la comunidad normalista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión