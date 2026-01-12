Cuatro ejemplares de lobo gris mexicano llegan a Coahuila para su preservación
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Cuatro lobos grises
mexicanos dejaron atrás los bosques de “El Ocotal” para empezar una nueva vida
en el Museo del Desierto, en Saltillo. Kolaval, Tanok, Nashoba y River no son
cualquier animal, son parte de una especie que hoy se mueve al filo de la
supervivencia, con menos de 600 ejemplares en todo el mundo.
El traslado, encabezado por la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna (CEPANAF), no fue solo un operativo logístico, sino
también un mensaje a la sociedad sobre la importancia de cuidar lo que nos
queda de nuestra fauna. Cada lobo representa un pedazo de historia, de
ecosistemas que alguna vez dominaron buena parte del país, y ahora dependen de
nosotros para no desaparecer.
Vecinos y visitantes de ambos lugares pudieron ver de cerca cómo se aseguraba el bienestar de los animales, revisando cada detalle del viaje, desde la salud de los ejemplares hasta la seguridad en la transportación.
“No es solo un traslado, es una oportunidad para que la gente
conozca la especie y entienda que su conservación nos toca a todos”, explicaron
los encargados del proyecto.
El lobo gris mexicano, además de ser un ícono de la
biodiversidad del país, carga con historias de territorios perdidos, de
cacerías que redujeron drásticamente su población y de la urgencia de actuar
antes de que sea demasiado tarde. Por eso, la llegada de estos cuatro lobos al
Museo del Desierto no es solo un hecho científico, sino también un recordatorio
de que la protección de la fauna es una responsabilidad compartida.
Con cada mirada curiosa de Kolaval, Tanok, Nashoba y River, se abre también una puerta para la educación ambiental, para que las nuevas generaciones aprendan a respetar y valorar lo que aún tenemos, antes de que quede solo en fotos y recuerdos.
