lunes, 12 de enero de 2026

Cuatro ejemplares de lobo gris mexicano llegan a Coahuila para su preservación

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Cuatro lobos grises mexicanos dejaron atrás los bosques de “El Ocotal” para empezar una nueva vida en el Museo del Desierto, en Saltillo. Kolaval, Tanok, Nashoba y River no son cualquier animal, son parte de una especie que hoy se mueve al filo de la supervivencia, con menos de 600 ejemplares en todo el mundo.

El traslado, encabezado por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), no fue solo un operativo logístico, sino también un mensaje a la sociedad sobre la importancia de cuidar lo que nos queda de nuestra fauna. Cada lobo representa un pedazo de historia, de ecosistemas que alguna vez dominaron buena parte del país, y ahora dependen de nosotros para no desaparecer.

Vecinos y visitantes de ambos lugares pudieron ver de cerca cómo se aseguraba el bienestar de los animales, revisando cada detalle del viaje, desde la salud de los ejemplares hasta la seguridad en la transportación.

“No es solo un traslado, es una oportunidad para que la gente conozca la especie y entienda que su conservación nos toca a todos”, explicaron los encargados del proyecto.

El lobo gris mexicano, además de ser un ícono de la biodiversidad del país, carga con historias de territorios perdidos, de cacerías que redujeron drásticamente su población y de la urgencia de actuar antes de que sea demasiado tarde. Por eso, la llegada de estos cuatro lobos al Museo del Desierto no es solo un hecho científico, sino también un recordatorio de que la protección de la fauna es una responsabilidad compartida.

Con cada mirada curiosa de Kolaval, Tanok, Nashoba y River, se abre también una puerta para la educación ambiental, para que las nuevas generaciones aprendan a respetar y valorar lo que aún tenemos, antes de que quede solo en fotos y recuerdos.

