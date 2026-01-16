Delfina Gómez toma protesta a nuevos funcionarios del gobierno mexiquense
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un nuevo
ajuste en el equipo que acompaña a la gobernadora Delfina Gómez, el Gobierno
del Estado de México sumó a cuatro perfiles con trayectorias distintas, pero
con un mismo desafío, el de responder a problemas que se sienten todos los días
en la calle.
Entre los nuevos titulares destacó el nombre de Juan Hugo de la Rosa García, quien asumió la Secretaría de Movilidad, una de las áreas más sensibles en una entidad marcada por los traslados largos, el transporte saturado y las vialidades rebasadas. Su llegada no pasó desapercibida. Dos veces presidente municipal de Nezahualcóyotl, De la Rosa se forjó políticamente en uno de los municipios más poblados del país, donde gobernar implica lidiar a diario con calles llenas, servicios exigidos al límite y una ciudadanía que no concede tregua.
Su paso por el Congreso, tanto local como federal, lo
mantuvo ligado a temas urbanos y metropolitanos, lo que hoy lo coloca en una
posición clave. Para muchos, su reto será demostrar que la experiencia
acumulada en gobiernos locales puede traducirse en mejoras reales para quienes
pasan horas en camiones, combis o automóviles para llegar a su destino.
Junto a él fue ratificado Joel González Toral al frente de
la Junta de Caminos del Estado de México. Ingeniero civil de formación, su
perfil técnico lo ha mantenido por años entre carreteras, puentes y proyectos
de infraestructura que pocas veces son noticia, pero que sostienen la movilidad
de la entidad.
En otro frente, Leo Larraguivel asumió la dirección del
Registro Civil, una oficina donde la vida pública y la privada se cruzan a
diario. Actas de nacimiento, matrimonios y trámites que acompañan a las familias
desde el inicio hasta el final de la vida pasan por sus manos
También tomó protesta David Silva Miranda como titular del Instituto de la Función Registral, un espacio clave para la certeza jurídica de propiedades y documentos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión