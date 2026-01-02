viernes, 2 de enero de 2026

Desmantelan peleas de gallos clandestina en Ecatepec


Desmantelan peleas de gallos clandestina en Ecatepec

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En la colonia Tierra Blanca, cerrada Las Venaditas, el rumor era cierto: ahí, a puerta cerrada y sin permiso, se armaba un palenque de gallos. Más de cien personas alrededor del redondel, la lona colgada y el griterío al tope.

La movida llamó a la Policía Municipal de Ecatepec, a la Marina y al Grupo de Operaciones Especiales del municipio, que cayeron de golpe. Al ver las patrullas, los dueños se apuraron a levantar a los gallos y esconderlos en casas cercanas; otros salieron corriendo por donde pudieron, cada quien buscando perderse entre las calles. Los elementos entraron, pusieron orden y pidieron a todos desalojar el sitio.

Al final no quedó ni rastro del negocio. La gente fuera, el palenque desmantelado, el redondel y la lona retirados, dejando atrás un rastro de plumas y polvo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 