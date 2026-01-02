Desmantelan peleas de gallos clandestina en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En la
colonia Tierra Blanca, cerrada Las Venaditas, el rumor era cierto: ahí, a
puerta cerrada y sin permiso, se armaba un palenque de gallos. Más de cien
personas alrededor del redondel, la lona colgada y el griterío al tope.
La movida llamó a la Policía Municipal de Ecatepec, a la
Marina y al Grupo de Operaciones Especiales del municipio, que cayeron de
golpe. Al ver las patrullas, los dueños se apuraron a levantar a los gallos y
esconderlos en casas cercanas; otros salieron corriendo por donde pudieron,
cada quien buscando perderse entre las calles. Los elementos entraron, pusieron
orden y pidieron a todos desalojar el sitio.
Al final no quedó ni rastro del negocio. La gente fuera, el palenque desmantelado, el redondel y la lona retirados, dejando atrás un rastro de plumas y polvo.
