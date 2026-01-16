Detienen a pareja con cristal, hierba y replica de arma en Nextlalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nextlalpan.- El día
de ayer, Daniel de 25 años y Minerva de 52, fueron detenidos en la colonia Ex
Hacienda Santa Inés durante un patrullaje coordinado entre la Secretaría de
Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal.
Los hechos se registraron cuando los oficiales notaron un
comportamiento sospechoso en ambos y, tras marcarles el alto y realizar la
inspección correspondiente, localizaron once envoltorios con cristal, una bolsa
con hierba seca con características de marihuana, una báscula tipo gramera y
una réplica de pistola.
De acuerdo con los protocolos, los detenidos fueron
informados de que la posesión de sustancias prohibidas y de réplicas de armas
constituye un delito. Posteriormente, fueron trasladados a la Agencia del
Ministerio Público junto con los indicios asegurados, donde se abrió una carpeta
de investigación para determinar su situación jurídica.
La acción forma parte de los despliegues estratégicos derivados de las Mesas de Paz, con los que las autoridades buscan mantener vigilancia constante y prevenir delitos en la zona. Aunque no se registró enfrentamiento ni resistencia, la intervención refuerza los operativos de seguridad en Nextlalpan y alrededores, dejando en evidencia la atención que reciben las áreas identificadas como puntos de riesgo.
