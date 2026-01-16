viernes, 16 de enero de 2026

Detienen a pareja con cristal, hierba y replica de arma en Nextlalpan


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nextlalpan.- El día de ayer, Daniel de 25 años y Minerva de 52, fueron detenidos en la colonia Ex Hacienda Santa Inés durante un patrullaje coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal.

Los hechos se registraron cuando los oficiales notaron un comportamiento sospechoso en ambos y, tras marcarles el alto y realizar la inspección correspondiente, localizaron once envoltorios con cristal, una bolsa con hierba seca con características de marihuana, una báscula tipo gramera y una réplica de pistola.

De acuerdo con los protocolos, los detenidos fueron informados de que la posesión de sustancias prohibidas y de réplicas de armas constituye un delito. Posteriormente, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público junto con los indicios asegurados, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

La acción forma parte de los despliegues estratégicos derivados de las Mesas de Paz, con los que las autoridades buscan mantener vigilancia constante y prevenir delitos en la zona. Aunque no se registró enfrentamiento ni resistencia, la intervención refuerza los operativos de seguridad en Nextlalpan y alrededores, dejando en evidencia la atención que reciben las áreas identificadas como puntos de riesgo.

