Detienen a tres con dosis de sustancias y una 9 mm
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tenango del Valle.-
El día de ayer se registró la detención de tres presuntos criminales, dos
hombres y una mujer, quienes intentaron perderse entre las calles al notar la
presencia de policías estatales, pero la huida duró poco. Metros adelante
fueron alcanzados y sometidos en un operativo rápido.
Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban
recorridos de vigilancia como parte de un operativo para bajar la incidencia
delictiva en la zona, al verlos, los sospechosos aceleraron el paso y echaron a
correr, lo que encendió las alertas. Tras darles alcance, los policías
realizaron una revisión y el hallazgo confirmó las sospechas. Droga, un arma de
fuego y varios objetos que ahora forman parte de la carpeta de investigación se
les fueron decomisados.
Entre lo asegurado había decenas de bolsas con una sustancia
conocida como cristal, además de paquetes con hierba verde seca con las
características de la marihuana. También se encontró una pistola calibre 9
milímetros con cartuchos útiles, teléfonos celulares y algunas piezas de
joyería, botín que ahora quedó bajo resguardo de la autoridad.
Los detenidos fueron identificados como Luis de 31 años;
Jorge de 27 y Cinthia de apenas 22. Tras ser informados de sus derechos, fueron
trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en las
próximas horas.
De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los tres podrían formar parte de una célula delictiva ligada a un grupo criminal con presencia fuera del estado. No se descarta su posible relación con un secuestro ocurrido en diciembre pasado, por lo que las indagatorias continúan
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión