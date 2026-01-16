viernes, 16 de enero de 2026

Detienen a tres con dosis de sustancias y una 9 mm


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tenango del Valle.- El día de ayer se registró la detención de tres presuntos criminales, dos hombres y una mujer, quienes intentaron perderse entre las calles al notar la presencia de policías estatales, pero la huida duró poco. Metros adelante fueron alcanzados y sometidos en un operativo rápido.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban recorridos de vigilancia como parte de un operativo para bajar la incidencia delictiva en la zona, al verlos, los sospechosos aceleraron el paso y echaron a correr, lo que encendió las alertas. Tras darles alcance, los policías realizaron una revisión y el hallazgo confirmó las sospechas. Droga, un arma de fuego y varios objetos que ahora forman parte de la carpeta de investigación se les fueron decomisados.

Entre lo asegurado había decenas de bolsas con una sustancia conocida como cristal, además de paquetes con hierba verde seca con las características de la marihuana. También se encontró una pistola calibre 9 milímetros con cartuchos útiles, teléfonos celulares y algunas piezas de joyería, botín que ahora quedó bajo resguardo de la autoridad.

Los detenidos fueron identificados como Luis de 31 años; Jorge de 27 y Cinthia de apenas 22. Tras ser informados de sus derechos, fueron trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en las próximas horas.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los tres podrían formar parte de una célula delictiva ligada a un grupo criminal con presencia fuera del estado. No se descarta su posible relación con un secuestro ocurrido en diciembre pasado, por lo que las indagatorias continúan

