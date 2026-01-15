Detienen a uno con arma hechiza y motoneta robada en Tultitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México lograron la captura de un
hombre de 22 años, Iván “N”, por su probable participación en el delito de
portación de armas prohibidas.
Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de Tules, cuando
los policías realizaban un recorrido de vigilancia y vieron a un joven
circulando a toda velocidad en una motoneta sin placas. Al notar a los
uniformados, el sujeto intentó escapar con maniobras evasivas, pero perdió el
control y cayó al suelo.
Durante la revisión, los oficiales encontraron en el cinto una réplica de arma de fuego, por lo que fue detenido al instante. Tanto la motoneta como el arma fueron aseguradas y el joven fue trasladado al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, donde quedó a disposición de la autoridad.
