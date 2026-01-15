jueves, 15 de enero de 2026

Detienen a uno con arma hechiza y motoneta robada en Tultitlán


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México lograron la captura de un hombre de 22 años, Iván “N”, por su probable participación en el delito de portación de armas prohibidas.

Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de Tules, cuando los policías realizaban un recorrido de vigilancia y vieron a un joven circulando a toda velocidad en una motoneta sin placas. Al notar a los uniformados, el sujeto intentó escapar con maniobras evasivas, pero perdió el control y cayó al suelo.

Durante la revisión, los oficiales encontraron en el cinto una réplica de arma de fuego, por lo que fue detenido al instante. Tanto la motoneta como el arma fueron aseguradas y el joven fue trasladado al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, donde quedó a disposición de la autoridad.

