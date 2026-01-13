DIF Acolman celebra Día de Reyes
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- En el
marco de la celebración del Día de Reyes, el Sistema DIF Municipal de Acolman
llevó a cabo un cálido evento en la cabecera municipal, dedicado a los pequeños
del municipio, reafirmando el compromiso con el bienestar y la felicidad de la
niñez.
La jornada estuvo llena de alegría y convivencia familiar; cada detalle, desde los obsequios, rifas y hasta las actividades recreativas, fue preparado con dedicación y cariño, reflejando un trabajo coordinado y hecho desde el corazón por parte del equipo municipal.
Como parte central del programa, la presentación estelar de las guerras K-Pop encendió la emoción del público, que se vio reflejado en las sonrisas y miradas de ilusión de los asistentes, mientras muchos de ellos coreaban las canciones.
Este tipo de acciones fortalecen el tejido social y crean
momentos que permanecen en la memoria colectiva, recordándonos la importancia
de trabajar unidos por una infancia feliz, protegida y llena de oportunidades.
Al cierre, agradecieron la participación de todas las familias que se dieron cita y contribuyeron a hacer de este Día de Reyes una celebración especial. “Cuando se trabaja con el corazón, la magia sucede”, comentaron.
