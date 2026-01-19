lunes, 19 de enero de 2026

El último día de 2025; detienen a asesino de Jaquelinne

Toluca, Estado de México. 8 de enero de 2026. Jaquelinne García Arzate era una mujer muy estudiosa, le gustaba ir a la escuela, además de ser muy reservada. Tenía 36 años cuando el 19 de junio de 2024 por la mañana le dio un beso amoroso a su querida hija, quien ya no la vio más.

Jackie conoció a Miguel Ángel en 2001; tuvieron una relación de noviazgo de 8 años. Miguel, mecánico de profesión, empezó a tener problemas con el alcohol después de empezar a vivir juntos. En 2024, Jaque decidió dejarlo. El 19 de junio de 2024, salió a trabajar, terminó su horario laboral; al salir vio a Miguel; la estaba esperando fuera de su lugar de trabajo.

Se fue con él y ya no volvió con vida. Desde aquel momento, Miguel Ángel N huía de la justicia, y no fue hasta el 31 de diciembre de 2025 que, al fin, fue aprehendido en Puerto Vallarta. El 4 de enero de 2026 fue presentado ante la autoridad judicial, quien dio por legal su detención. El 6 de enero fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

"Kachorrita de mi vida:

 El día de hoy sé que ya estás descansando tranquila. Algo que pedí desde el primer día en que te quitaron de nuestro lado y que, gracias a Frida, Dany, Ricardo, los policías de investigación y la Fiscalía de feminicidios.  Ya detuvieron a quien te quitó la vida.  Ante la sociedad pagará; sé que no tendré de nuevo con esto tus abrazos, tus palabras de aliento, tus risas. Que no le regresarán a su mamá a tus hijos y a mis papás no les regresarán a su hija. Pero es paz para nuestros corazones que la justicia existe y que tarda, pero no olvida.  Vuela alto, hermana, que lo prometido está en camino. Gracias a todos los que siempre estuvieron al pendiente de cualquier pista. No hay forma de pagar todo el apoyo.

Nena, te amamos y te extrañamos siempre." (Naye, hermana de Jaqueline)

Las Voces de la Ausencia abrazamos a la familia de Jaquelinne, quienes ahora emprenden el camino en la búsqueda de justicia.

