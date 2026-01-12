Entregan 35 ventiladores y más de mil kits al Centro Médico “Adolfo López Mateos”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Centro
Médico “Lic. Adolfo López Mateos” recibió este lunes un importante refuerzo
para su área de terapia intensiva; 35 ventiladores y mil 90 kits de
ventilación, entregados por el Gobierno del Estado de México, con el propósito
de atender a quienes más lo necesitan en el Valle de Toluca. La inversión para
este equipamiento alcanzó los 52 millones 544 mil pesos, cifra que, según las
autoridades, se traduce en atención más rápida y de calidad para pacientes
críticos.
La entrega, que encabezó Macarena Montoya Olvera, titular de la Secretaría de Salud estatal, tiene como objetivo dar soporte vital temporal a adultos, niños y recién nacidos que atraviesen insuficiencia respiratoria aguda. Entre las causas más comunes destacan la neumonía, el shock, el coma, traumatismos graves y complicaciones postoperatorias. Los ventiladores y los kits permitirán que los pacientes reciban asistencia mientras recuperan la capacidad de respirar por sí mismos, cumpliendo con los estándares de calidad nacionales e internacionales.
El impacto de esta acción alcanza a 1.6 millones de
habitantes de municipios como Toluca, Almoloya del Río, Calimaya,
Mexicaltzingo, Almoloya de Juárez, Metepec, Zinacantepec y San Mateo Atenco,
incluyendo a quienes no cuentan con seguridad social. Según las autoridades, la
entrega fortalece el equipamiento hospitalario y contribuye al cumplimiento de
los programas de desarrollo social y bienestar, beneficiando especialmente a
los sectores más vulnerables de la población.
Pacientes y familiares coincidieron en que la llegada de los nuevos equipos representa un respiro, literal y figurado, para quienes enfrentan situaciones críticas. Por ahora, el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” se prepara para incorporar los ventiladores y kits a sus áreas de cuidado intensivo, con la promesa de mejorar la atención hospitalaria en el Valle de Toluca.
