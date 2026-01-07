Inauguran rosca monumental de 1km en Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- Texcoco se llenó de alegría y azúcar con la rosca monumental de un kilómetro que dio la vuelta completa al jardín municipal. Desde temprana hora, familias enteras se reunieron para disfrutar de la tradicional partida de rosca, encabezada por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez, quien destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones y ver sonreír a los niños. “Ver a nuestros pequeños felices y compartir juntos es el mejor regalo que podemos darles”, aseguró mientras cortaba los primeros pedazos.
La mañana también estuvo llena de sorpresas para los más
pequeños desde entrega masiva de juguetes, shows en vivo y la oportunidad de
tomarse fotos con los Reyes Magos. Los puestos de música y juegos completaban
la fiesta, que llenó de color y risas el jardín municipal.
En Chimalhuacán seis panaderos se dieron a la tarea de elaborar 300 metros de rosca para el evento, llevando la tradición a otro municipio y asegurando que grandes y chicos pudieran disfrutar del dulce símbolo de la temporada.
Entre risas, fotos y aplausos, la rosca y la diversión
se convirtieron en el centro de la fiesta, recordando a todos que enero es
tiempo de comunidad, familia y tradiciones.
Aunque el delicioso sabor de la rosca pasó desapercibido, en menos de 30 minutos desapareció todo rastro de este típico pan, dejando a su paso satisfacción y un momento de calidez.
