Intentan linchar a sujeto que pretendía arrojar a su propio hijo desde un segundo piso en Ecatepec

Pobladores casi linchan a un sujeto en la colonia Jardines de Morelos cuando pretendía arrojar a su propio hijo desde el segundo piso de una vivienda. Policías municipales del Sector 13 acudieron de inmediato y al arribar encontraron a una turba, presas de la furia, le propinaban una golpiza al presunto agresor para impedir la tragedia. Los uniformados intervinieron para rescatar al menor y asegurar a Johetzi “N” de 33 años, señalado como el padre del bebé de apenas un mes y tres semanas de nacido.

Paramédicos que llegaron al sitio revisaron al pequeño y determinaron que necesitaba atención hospitalaria urgente, por lo que fue trasladado al Hospital General de Zona 196 del IMSS.

En el lugar también se presentó la madre, Maricruz “N”, es investigada por presuntos delitos de violencia familiar y encubrimiento. Elementos de la Marina brindaron apoyo perimetral mientras el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes.

El bebé quedó bajo resguardo del DIF Ecatepec para su protección y seguimiento, mientras que ambos padres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.

