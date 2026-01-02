Intentan linchar a sujeto que pretendía arrojar a su propio hijo desde un segundo piso en Ecatepec
Pobladores casi linchan a un sujeto en la colonia Jardines
de Morelos cuando pretendía arrojar a su propio hijo desde el segundo piso de
una vivienda. Policías municipales del Sector 13 acudieron de inmediato y al
arribar encontraron a una turba, presas de la furia, le propinaban una golpiza
al presunto agresor para impedir la tragedia. Los uniformados intervinieron
para rescatar al menor y asegurar a Johetzi “N” de 33 años, señalado como el
padre del bebé de apenas un mes y tres semanas de nacido.
Paramédicos que llegaron al sitio revisaron al pequeño y determinaron que necesitaba atención hospitalaria urgente, por lo que fue trasladado al Hospital General de Zona 196 del IMSS.
En el lugar también se
presentó la madre, Maricruz “N”, es investigada por presuntos delitos de
violencia familiar y encubrimiento. Elementos de la Marina brindaron apoyo
perimetral mientras el Ministerio Público inició las diligencias
correspondientes.
El bebé quedó bajo resguardo del DIF Ecatepec para su protección y seguimiento, mientras que ambos padres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.
