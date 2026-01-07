miércoles, 7 de enero de 2026

Juguetes, rosca y esperanza en el Día de Reyes en hospital infantil de Toluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Día de Reyes llegó hasta los pasillos del Hospital para el Niño, en Toluca, donde la gobernadora Delfina Gómez Álvarez cambió por unas horas la agenda oficial para acompañar a quienes libran batallas más grandes que cualquier discurso, las niñas y los niños pacientes.

Desde temprano, la mandataria mexiquense recorrió el hospital del Instituto Materno Infantil del Estado de México, llevando consigo juguetes que, según se dijo, fueron enviados directamente por Melchor, Gaspar y Baltazar. La visita provocó risas, miradas curiosas y momentos de alivio entre los pequeños que reciben atención en las áreas de hemato-oncología, escolares y consulta externa, donde cada día se pelea contra la enfermedad con valentía infantil.

Acompañada por la secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, y por Alma Diana Tapia Maya, titular de la Cepanaf, la gobernadora se detuvo a platicar con los menores y sus familias. La escena se volvió aún más cálida con la presencia de cuatro lomitos de apoyo emocional, que arrancaron caricias y aplausos, convirtiéndose en los aliados inesperados de la jornada.

Antes de despedirse, Gómez reconoció el trabajo del personal médico y de enfermería, a quienes agradeció el cuidado diario que brindan a las y los niños. El recorrido cerró como manda la tradición, partiendo la rosca de reyes, entre risas, aplausos y uno que otro muñeco que selló el momento.

En la visita también estuvieron Alfredo Leonardo Cortés Algara, director general del IMIEM, y Enver Pavel Aillon Terceros, director del Hospital para el Niño. Por unas horas, la rutina hospitalaria se rompió y el espíritu de los Reyes Magos se coló entre batas blancas, demostrando que incluso en los días difíciles, la ilusión también cura.

