Juguetes, rosca y esperanza en el Día de Reyes en hospital infantil de Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Día de
Reyes llegó hasta los pasillos del Hospital para el Niño, en Toluca, donde la
gobernadora Delfina Gómez Álvarez cambió por unas horas la agenda oficial para
acompañar a quienes libran batallas más grandes que cualquier discurso, las
niñas y los niños pacientes.
Desde temprano, la mandataria mexiquense recorrió el hospital del Instituto Materno Infantil del Estado de México, llevando consigo juguetes que, según se dijo, fueron enviados directamente por Melchor, Gaspar y Baltazar. La visita provocó risas, miradas curiosas y momentos de alivio entre los pequeños que reciben atención en las áreas de hemato-oncología, escolares y consulta externa, donde cada día se pelea contra la enfermedad con valentía infantil.
Acompañada por la secretaria de Salud, Macarena Montoya
Olvera, y por Alma Diana Tapia Maya, titular de la Cepanaf, la gobernadora se
detuvo a platicar con los menores y sus familias. La escena se volvió aún más
cálida con la presencia de cuatro lomitos de apoyo emocional, que arrancaron
caricias y aplausos, convirtiéndose en los aliados inesperados de la jornada.
Antes de despedirse, Gómez reconoció el trabajo del personal
médico y de enfermería, a quienes agradeció el cuidado diario que brindan a las
y los niños. El recorrido cerró como manda la tradición, partiendo la rosca de
reyes, entre risas, aplausos y uno que otro muñeco que selló el momento.
En la visita también estuvieron Alfredo Leonardo Cortés Algara, director general del IMIEM, y Enver Pavel Aillon Terceros, director del Hospital para el Niño. Por unas horas, la rutina hospitalaria se rompió y el espíritu de los Reyes Magos se coló entre batas blancas, demostrando que incluso en los días difíciles, la ilusión también cura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión