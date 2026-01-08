Lo agarran con más de 15 dosis de cristal y una réplica de arma de fuego
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcalli.-
Todo comenzó cuando policías estatales le echaron el ojo a un sujeto que al ver
las patrullas, sintió que ya le habían contado los segundos. El hombre,
nervioso y sudoroso, intentó perderse entre las calles de la colonia El
Socorro, pero su carrera terminó metros adelante cuando los azules lo
alcanzaron sin darle chance ni de voltear.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Río Neva, donde los
policías realizaban recorridos de vigilancia. El sospechoso, al notar la presencia
de la ley, cambió de rumbo de manera sospechosa y luego salió disparado como
alma que lleva el diablo. Todo terminó cuando los elementos de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM) no le perdieron pisada.
Tras una revisión de rutina, al individuo le encontraron una
réplica de arma de fuego y 19 envoltorios con una sustancia granulada, al
parecer cristal listas para su venta. Ahí mismo se le acabó la suerte.
El detenido dijo llamarse Raúl “N” de 32 años, quien fue subido a la patrulla y trasladado ante el Ministerio Público, donde se resolverá su situación legal.
