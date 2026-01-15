Medio millón de estudiantes mexiquenses se lanzan al maratón de lectura

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con libros
en mano y muchas ganas de leer, cerca de medio millón de estudiantes
mexiquenses participaron en los Maratones de Lectura organizados con motivo de
los 100 años de la educación secundaria en México, una jornada que convirtió a
las escuelas en espacios de encuentro, reflexión y gusto por la palabra
escrita.
El Estado de México se sumó a esta iniciativa nacional impulsada por la Secretaría de Educación Pública, en la que más de 2 mil 500 secundarias del Subsistema Educativo Estatal abrieron sus aulas para que alumnos, junto con docentes, directivos y familias, compartieran lecturas de manera simultánea. La respuesta fue amplia, 498 mil 622 estudiantes participaron en secundarias generales, técnicas y telesecundarias a lo largo y ancho de la entidad.
Durante la jornada, el secretario de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó la
coordinación entre el gobierno federal, encabezado por la presidenta Sheinbaum
Pardo, y el gobierno estatal que dirige Gómez Álvarez, una suma de esfuerzos
que, dijo, ha puesto a la educación en el centro de la agenda pública y busca
que más jóvenes continúen y concluyan la secundaria.
En Xonacatlán, el funcionario acudió a la Escuela Secundaria
“Gustavo A. Vicencio”, donde leyó un fragmento de El libro salvaje, de Juan
Villoro, y convivió con los estudiantes, en un ambiente relajado que recordó
que la lectura también puede ser un acto cercano y disfrutable, no solo una
obligación escolar.
La conmemoración de los 100 años de la educación secundaria sirvió también para hacer balance. En el último ciclo escolar, la cobertura en este nivel educativo en el Estado de México pasó de 94.7 a 95.4 por ciento, mientras que el número de estudiantes que concluyen la secundaria aumentó de 93.2 a 94.1 por ciento, cifras que reflejan avances, pero también el reto de seguir fortaleciendo este nivel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión