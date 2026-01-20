Misterio en Acambay: Encuentran caballo puro sangre extraviado
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acambay.- Entre
árboles y veredas de la zona boscosa de Acambay terminó la búsqueda de un
caballo fino, valuado en alrededor de un millón de pesos, que había sido
reportado como desaparecido. El hallazgo fue realizado por elementos de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes peinaron el área
hasta dar con el ejemplar.
De acuerdo con la información proporcionada por su
propietario, se trata de un caballo de raza inglesa pura sangre, el cual se
encontraba arrendado nada menos que al Estado Mayor Presidencial. La
desaparición encendió las alertas y movilizó a los efectivos estatales, que no
tardaron en desplegar un operativo en la zona.
El equino fue localizado con vida y en condiciones estables,
por lo que se procedió a su aseguramiento. Bajo estrictas medidas de
precaución, el animal fue trasladado a la Fiscalía Regional de Atlacomulco,
donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.
Será ahora el Ministerio Público quien continúe con las indagatorias para esclarecer cómo y por qué el caballo terminó en esa zona boscosa, y si hubo alguna irregularidad detrás de su desaparición. Mientras tanto, el ejemplar de alto valor permanece resguardado en espera de que se determine su situación legal.
