Muere familia cubana por intoxicación de gas en Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- Todo
ocurrió dentro de un edificio de departamentos del poblado de San Diego, en el
municipio de Texcoco, donde cuatro personas de nacionalidad cubana fueron
encontradas sin vida en el interior de su vivienda. El olor penetrante a gas
fue la primera advertencia de la tragedia que apagó la vida de dos hombres, una
mujer y un niño de apenas nueve años.
Vecinos de la zona, alarmados por el fuerte tufo que salía del
sitio y al notar que nadie respondía desde el interior, dieron aviso a las
autoridades. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil, Bomberos y la
policía municipal, quienes forzaron el acceso al departamento para encontrarse
con la lamentable escena. Los cuerpos de la familia fueron reportados sin
signos vitales.
De manera preliminar, se informó que las víctimas habrían
muerto por una intoxicación severa a causa de una fuga de gas, cuyo origen aún
es un misterio. Bomberos trabajaron para controlar el gas y evitar que la
tragedia se extendiera a otros departamentos del edificio.
La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaba las diligencias correspondientes y ordenaba el levantamiento de los cuerpos.
