OFEC llama a cambiar la narrativa del plástico en 2026: de enemigo a recurso estratégico


             El plástico no es el enemigo; el desafío está en cómo lo gestionamos.

             México lidera en recuperación de PET y requiere políticas integrales de residuos.

             La economía circular convierte residuos en recursos y es una necesidad, no una moda.

Ciudad de México a 23 de diciembre de 2025. Estamos a punto de concluir un año que volvió a poner en el centro del debate público la crisis climática y la falta de educación sobre los sistemas de gestión de residuos. Por este motivo resulta indispensable abarcar la temática con información más amplia y equilibrada sobre los materiales que utilizamos cotidianamente.

Más que prohibiciones o discursos simples, la sociedad necesita entender que el plástico no es el enemigo. El verdadero desafío está en lo que hacemos con él después de usarlo, y por esta razón es importante reflexionar sobre nuestra relación con los residuos y dejar atrás la satanización de materiales que, bien gestionados, pueden convertirse en recursos valiosos dentro de un modelo de economía circular.

México ya ha demostrado que el cambio es posible. De acuerdo con la ANIPAC, el país es líder en América Latina en recuperación de PET, con una tasa superior al 56%, resultado de la colaboración entre industria, academia, gobiernos y ciudadanía. Además, un dato clave para el debate es que los plásticos representan apenas el 10% de los residuos generados diariamente en la Ciudad de México, lo que evidencia la necesidad de políticas integrales que fortalezcan la separación, recolección y valorización de todos los materiales, no solo de uno.

La Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC) en conjunto con instituciones como la UNAM, el IPN y el CIBRUC, se han desarrollado análisis de ciclo de vida que confirman que el plástico, incorporado correctamente a un modelo circular, puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos. Diseñar para reciclar, consumir con responsabilidad y separar adecuadamente los residuos desde el origen es clave para cerrar el ciclo.

Ante este panorama, la OFEC a lo largo del año ha destacado acciones prioritarias como la educación ambiental continua, el fortalecimiento de la infraestructura de reciclaje, el impulso a la innovación, la integración de plásticos reciclados en nuevos productos y la creación de alianzas estratégicas entre gobierno, industria, academia y sociedad civil.

“La crisis climática exige soluciones medibles y eficaces. La economía circular no es una tendencia, es una necesidad. Implica abandonar el modelo de usar y tirar y adoptar prácticas como reducir, reutilizar, reparar y reciclar, donde la correcta separación de residuos juega un papel fundamental”. señaló Jorge Chahin, presidente de OFEC

Cambiar la narrativa es el primer paso. Convertir residuos en recursos, el siguiente.

El plástico, bien gestionado, puede y debe ser parte de la solución.

Acerca de la OFEC

La Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC) es una Asociación Civil, legalmente constituida por 257 empresas de la industria del plástico, fabricantes, comercializadores, recicladores y recolectores.  Su misión es impulsar el modelo de economía circular en México y Centroamérica mediante campañas de concientización a la población y actores políticos sobre el uso responsable del plástico, así como sus múltiples beneficios y bondades.

Asimismo, la OFEC trabaja conjuntamente con diversas instituciones de prestigio y universidades en los ámbitos nacional e internacional, realizando estudios de análisis de ciclo de vida de los materiales para demostrar científicamente todos los beneficios del plástico.

