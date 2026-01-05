OFEC llama a cambiar la narrativa del plástico en 2026: de enemigo a recurso estratégico
• El
plástico no es el enemigo; el desafío está en cómo lo gestionamos.
• México
lidera en recuperación de PET y requiere políticas integrales de residuos.
• La economía
circular convierte residuos en recursos y es una necesidad, no una moda.
Ciudad de México a 23 de diciembre de 2025. Estamos a punto
de concluir un año que volvió a poner en el centro del debate público la crisis
climática y la falta de educación sobre los sistemas de gestión de residuos.
Por este motivo resulta indispensable abarcar la temática con información más
amplia y equilibrada sobre los materiales que utilizamos cotidianamente.
Más que prohibiciones o discursos simples, la sociedad
necesita entender que el plástico no es el enemigo. El verdadero desafío está
en lo que hacemos con él después de usarlo, y por esta razón es importante
reflexionar sobre nuestra relación con los residuos y dejar atrás la
satanización de materiales que, bien gestionados, pueden convertirse en
recursos valiosos dentro de un modelo de economía circular.
México ya ha demostrado que el cambio es posible. De acuerdo
con la ANIPAC, el país es líder en América Latina en recuperación de PET, con
una tasa superior al 56%, resultado de la colaboración entre industria,
academia, gobiernos y ciudadanía. Además, un dato clave para el debate es que
los plásticos representan apenas el 10% de los residuos generados diariamente
en la Ciudad de México, lo que evidencia la necesidad de políticas integrales
que fortalezcan la separación, recolección y valorización de todos los
materiales, no solo de uno.
La Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC) en
conjunto con instituciones como la UNAM, el IPN y el CIBRUC, se han
desarrollado análisis de ciclo de vida que confirman que el plástico,
incorporado correctamente a un modelo circular, puede generar beneficios
ambientales, sociales y económicos. Diseñar para reciclar, consumir con
responsabilidad y separar adecuadamente los residuos desde el origen es clave
para cerrar el ciclo.
Ante este panorama, la OFEC a lo largo del año ha destacado
acciones prioritarias como la educación ambiental continua, el fortalecimiento
de la infraestructura de reciclaje, el impulso a la innovación, la integración
de plásticos reciclados en nuevos productos y la creación de alianzas
estratégicas entre gobierno, industria, academia y sociedad civil.
“La crisis climática exige soluciones medibles y eficaces.
La economía circular no es una tendencia, es una necesidad. Implica abandonar
el modelo de usar y tirar y adoptar prácticas como reducir, reutilizar, reparar
y reciclar, donde la correcta separación de residuos juega un papel fundamental”.
señaló Jorge Chahin, presidente de OFEC
Cambiar la narrativa es el primer paso. Convertir residuos
en recursos, el siguiente.
El plástico, bien gestionado, puede y debe ser parte de la solución.
Acerca de la OFEC
La Organización en Favor de la Economía Circular (OFEC) es
una Asociación Civil, legalmente constituida por 257 empresas de la industria
del plástico, fabricantes, comercializadores, recicladores y recolectores. Su misión es impulsar el modelo de economía circular
en México y Centroamérica mediante campañas de concientización a la población y
actores políticos sobre el uso responsable del plástico, así como sus múltiples
beneficios y bondades.
Asimismo, la OFEC trabaja conjuntamente con diversas instituciones de prestigio y universidades en los ámbitos nacional e internacional, realizando estudios de análisis de ciclo de vida de los materiales para demostrar científicamente todos los beneficios del plástico.
