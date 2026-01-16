Policía estatal sorprende a transeúntes con presentaciones musicales en la Zona Oriente
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En la Zona Oriente
del Estado de México, la Banda de Música de la Policía ha comenzado a
sorprender a la gente de manera diferente. Desde diciembre de 2025, los
músicos, que son elementos de la policía con formación artística, han aparecido
de repente en centros comerciales, corredores turísticos y andadores culturales
para tocar en flashmob, invitando a los transeúntes a detenerse, escuchar y, en
algunos casos, a unirse al ritmo.
La gente de municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco,
Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Valle de Chalco ha visto cómo la policía se pone a
tocar clásicos como “Bésame Mucho” o “Perfume de Gardenias”, mientras los
curiosos a veces aplauden, se toman fotos o simplemente se quedan un rato
escuchando. Casi tres mil personas han sido testigos de estas presentaciones,
que buscan más que entretener, acercar a la policía a la ciudadanía y recuperar
un poco la confianza perdida en las calles.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de proximidad social que impulsa la Secretaría de Seguridad del Estado de México. La idea es que la seguridad no solo se vea en patrullas u operativos, sino también en gestos como la música, que pueden convertir un espacio público en un lugar de encuentro y convivencia.
