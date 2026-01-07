Policías estatales regalan juguetes en albergues y comunidades vulnerables
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En el Estado de México, la magia del Día de Reyes llegó de la mano de los policías estatales. Niñas y niños de albergues y comunidades vulnerables recibieron juguetes, sonrisas y un mensaje de esperanza. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México encabezaron la entrega con el objetivo de acercarse a la ciudadanía y reforzar valores de solidaridad y unión; además de entregar un pequeño detalle a los que menos posibilidades tienen.
La acción se realizó a través de distintos programas de
proximidad social, como Vigilantes Voluntarios, Mi Escuela Segura y la Policía
de Género, con apoyo de asociaciones civiles, empresas y grupos comunitarios.
Más allá de los regalos, el gesto buscó fortalecer la confianza de la sociedad
en las fuerzas del orden y contribuir a que los pequeños puedan crecer en entornos
más justos y solidarios.
Entre risas y abrazos, los uniformados dejaron claro que proteger y servir también puede significar alegrar la infancia y construir comunidad, un regalo que va más allá de la rosca y los juguetes.
