Recuperan tráiler y caja seca con carga millonaria en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Una rápida
acción de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional permitió
recuperar un tractocamión y una caja cargada con mercancía con valor de más de
tres millones de pesos, tras ser robados con violencia a su conductor.
Según se informó, el chofer del transporte de carga denunció que fue amenazado y obligado a entregar las unidades que manejaba. Gracias a los patrullajes de vigilancia y la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los vehículos fueron localizados en aparente estado de abandono en diferentes puntos.
Primero se encontró el tractocamión sobre el camino libre a
Tonanitla Central, en Nextlalpan. La unidad estaba vacía y no se localizó a
ninguna persona cerca del lugar. Posteriormente, en la carretera México–Pachuca,
a la altura de la colonia San Jerónimo Xanacahuacán, en Tecámac, fue hallada
una caja seca con la carga intacta, propiedad de una empresa de paquetería.
Las autoridades trasladaron tanto la unidad como la mercancía a la Agencia del Ministerio Público para determinar su situación legal, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.
