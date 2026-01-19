Rehabilitan el Deportivo Canalejas en Isidro Fabela
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Isidro Fabela.- Con
una inversión que rebasa los 17.9 millones de pesos, el Deportivo “Canalejas”,
en el municipio de Isidro Fabela, volvió a cobrar vida y a convertirse en punto
de encuentro para más de cuatro mil 200 habitantes que por años vieron
deteriorarse este espacio comunitario.
La rehabilitación del deportivo responde a una necesidad
sentida entre las familias de la zona, donde niñas, niños, jóvenes y adultos
mayores carecían de espacios adecuados para la recreación y la actividad
física. La nueva cancha de futbol con pasto sintético, las gradas techadas, la
trotapista y las canchas de frontón permiten ahora que el lugar sea utilizado
sin importar las condiciones del clima, algo que antes resultaba impensable.
Más allá de las obras visibles, el cambio se percibe en el ambient con juegos infantiles, ejercitadores al aire libre y áreas verdes renovadas que han devuelto al deportivo su carácter social.
La colocación de
mobiliario urbano y una reja perimetral también ha dado mayor tranquilidad a
quienes acuden diariamente, sobre todo por las tardes y los fines de semana.
Durante un recorrido por el lugar, autoridades estatales y
municipales coincidieron en que la recuperación de espacios públicos tiene un
impacto directo en la calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, fueron
los propios habitantes quienes destacaron la importancia de contar nuevamente
con un sitio digno donde reunirse, hacer ejercicio o simplemente pasar el rato.
El Deportivo “Canalejas” se perfila así como un punto de referencia para la comunidad de Isidro Fabela, un espacio que deja atrás el abandono y se transforma en un lugar donde el deporte y la convivencia vuelven a ocupar el centro de la vida social.
