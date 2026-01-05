Robaron un negocio, intentaron escapar pero no fueron tan rápidos: Dos detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- En un
operativo relámpago, elementos de la SSEM y de la policía municipal lograron agarrar
a dos hombres que habían ingresado a un negocio para sustraer mercancía, todo a
punta de pistola.
Los ladrones intentaron escapar a bordo de un Nissan Sentra
gris, pero la persecución terminó rápido sobre la avenida Libramiento Juárez,
cuando los uniformados ya habían recibido los datos de los delincuentes, por lo
que les dieron alcance, se les aseguró un arma de fuego y la mercancía robada.
Los detenidos fueron identificados como Dostin “N” de 18
años y Héctor “N” de 35, a quienes se les atribuye el delito de robo a negocio
y portación de arma de fuego.
El robo ocurrió entre las calles Real de Aragón y Real del Valle, en Chicoloapan, y durante el operativo se aseguraron el vehículo, el arma y los objetos robados.
