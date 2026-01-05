Tenencia 2026: EdoMéx perdonará adeudos y amplía apoyo a más vehículos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia
Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, una medida con la que busca aliviar el
gasto de las familias y facilitar la regularización de miles de vehículos en la
entidad. El programa estará vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026 y
contempla apoyos ampliados tanto para automóviles como para motocicletas.
Este año, el subsidio aplica a automóviles con un valor de
hasta 638 mil pesos y a motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con
IVA incluido, lo que representa una ampliación respecto a años anteriores,
cuando el beneficio para motos estaba limitado a unidades de bajo costo. De
acuerdo con las autoridades estatales, el objetivo es que un mayor número de
contribuyentes pueda acceder al apoyo y cumplir con sus obligaciones fiscales.
Uno de los cambios más relevantes es que, por primera vez, los propietarios de vehículos emplacados en otra entidad podrán acceder al subsidio si realizan el reemplacamiento en el Estado de México.
En estos casos,
se otorgará el subsidio total de la tenencia 2026 y la condonación del Impuesto
sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, siempre que el trámite se
realice dentro del periodo establecido y se respeten los valores máximos de los
vehículos.
El beneficio de la tenencia se otorga de acuerdo con el año
de expedición de las placas. Los vehículos con placas de 2021 en adelante
recibirán un subsidio del 100 por ciento, mientras que aquellos con placas
expedidas en 2020 tendrán un apoyo del 50 por ciento, siempre y cuando se cubra
el pago del refrendo correspondiente a 2026.
Además, quienes realicen el trámite de reemplacamiento entre
enero y agosto de 2026 podrán acceder a condonaciones de adeudos de tenencia y
refrendo de años anteriores, lo que permitirá a muchos propietarios regularizar
su situación sin enfrentar pagos acumulados elevados. Las autoridades estatales
señalaron que estas medidas buscan incentivar el cumplimiento fiscal voluntario
y reducir las barreras económicas que han impedido la regularización vehicular.
Los trámites pueden realizarse a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, donde es posible generar el formato de pago en línea y efectuarlo tanto por medios digitales como en centros autorizados.
