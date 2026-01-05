lunes, 5 de enero de 2026

Tenencia 2026: EdoMéx perdonará adeudos y amplía apoyo a más vehículos


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno del Estado de México puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, una medida con la que busca aliviar el gasto de las familias y facilitar la regularización de miles de vehículos en la entidad. El programa estará vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026 y contempla apoyos ampliados tanto para automóviles como para motocicletas.

Este año, el subsidio aplica a automóviles con un valor de hasta 638 mil pesos y a motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido, lo que representa una ampliación respecto a años anteriores, cuando el beneficio para motos estaba limitado a unidades de bajo costo. De acuerdo con las autoridades estatales, el objetivo es que un mayor número de contribuyentes pueda acceder al apoyo y cumplir con sus obligaciones fiscales.

Uno de los cambios más relevantes es que, por primera vez, los propietarios de vehículos emplacados en otra entidad podrán acceder al subsidio si realizan el reemplacamiento en el Estado de México.

En estos casos, se otorgará el subsidio total de la tenencia 2026 y la condonación del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, siempre que el trámite se realice dentro del periodo establecido y se respeten los valores máximos de los vehículos.

El beneficio de la tenencia se otorga de acuerdo con el año de expedición de las placas. Los vehículos con placas de 2021 en adelante recibirán un subsidio del 100 por ciento, mientras que aquellos con placas expedidas en 2020 tendrán un apoyo del 50 por ciento, siempre y cuando se cubra el pago del refrendo correspondiente a 2026.

Además, quienes realicen el trámite de reemplacamiento entre enero y agosto de 2026 podrán acceder a condonaciones de adeudos de tenencia y refrendo de años anteriores, lo que permitirá a muchos propietarios regularizar su situación sin enfrentar pagos acumulados elevados. Las autoridades estatales señalaron que estas medidas buscan incentivar el cumplimiento fiscal voluntario y reducir las barreras económicas que han impedido la regularización vehicular.

Los trámites pueden realizarse a través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, donde es posible generar el formato de pago en línea y efectuarlo tanto por medios digitales como en centros autorizados.

