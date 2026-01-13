martes, 13 de enero de 2026

Transportistas anuncian mega marcha: Exigen mayor seguridad y cese de abusos por parte de grúas


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Transportistas de diversos gremios anunciaron un megabloqueo vial en la zona oriente del Valle de México, como protesta ante lo que califican como la “mafia de las grúas” y el incremento de la inseguridad. A partir de las 9:00 horas se prevé el cierre de diversas arterias principales, lo que podría generar un colapso vial debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Los operadores denuncian una presunta red de corrupción que afecta su patrimonio y la seguridad de los usuarios, al señalar un aumento en las extorsiones, asaltos a pasajeros y robo de unidades. Además, acusan a la Policía Estatal y al Ministerio Público de inventar delitos para remitir vehículos a corralones privados, donde se les exige el pago de hasta 15 mil pesos para su liberación, además de cobros excesivos por el servicio de grúas que pueden alcanzar los 6 mil pesos por un solo día de resguardo.

La movilización tiene como objetivo visibilizar la presunta complicidad entre autoridades y empresas de grúas privadas y solucionar el problema de inseguridad. Se espera que las afectaciones viales se prolonguen durante varias horas, por lo que se recomienda anticipar salidas o utilizar vías alternas, especialmente para quienes se trasladan desde municipios como Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán hacia la Ciudad de México.

Entre las vialidades donde se esperan bloqueos se encuentran la carretera México-Puebla, la avenida Bordo de Xochiaca, la calzada Ignacio Zaragoza, la carretera Chalco-Cuautla y el Circuito Exterior Mexiquense.

