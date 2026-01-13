Transportistas anuncian mega marcha: Exigen mayor seguridad y cese de abusos por parte de grúas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Transportistas de
diversos gremios anunciaron un megabloqueo vial en la zona oriente del Valle de
México, como protesta ante lo que califican como la “mafia de las grúas” y el
incremento de la inseguridad. A partir de las 9:00 horas se prevé el cierre de
diversas arterias principales, lo que podría generar un colapso vial debido a
la falta de respuesta por parte de las autoridades.
Los operadores denuncian una presunta red de corrupción que
afecta su patrimonio y la seguridad de los usuarios, al señalar un aumento en
las extorsiones, asaltos a pasajeros y robo de unidades. Además, acusan a la
Policía Estatal y al Ministerio Público de inventar delitos para remitir
vehículos a corralones privados, donde se les exige el pago de hasta 15 mil
pesos para su liberación, además de cobros excesivos por el servicio de grúas
que pueden alcanzar los 6 mil pesos por un solo día de resguardo.
La movilización tiene como objetivo visibilizar la presunta
complicidad entre autoridades y empresas de grúas privadas y solucionar el problema
de inseguridad. Se espera que las afectaciones viales se prolonguen durante
varias horas, por lo que se recomienda anticipar salidas o utilizar vías
alternas, especialmente para quienes se trasladan desde municipios como Chalco,
Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán hacia la Ciudad de México.
Entre las vialidades donde se esperan bloqueos se encuentran la carretera México-Puebla, la avenida Bordo de Xochiaca, la calzada Ignacio Zaragoza, la carretera Chalco-Cuautla y el Circuito Exterior Mexiquense.
