VIDEO: Asaltan a adulto mayor en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- A plena
luz del día, cuatro delincuentes, tres hombres y una joven, recorren las calles
de la colonia San Pedro Xalostoc a bordo de dos motonetas, despojando de sus
pertenencias a los transeúntes desprevenidos.
El pasado domingo, su víctima fue un adulto mayor que se gana la vida barriendo las calles de la zona. Cámaras de seguridad captaron a los sujetos llegar hasta la calle Juan Aldama y, sin mediar palabra, lo amenazaron y lo despojaron de sus pertenencias antes de escapar en sus motonetas.
Vecinos del lugar denunciaron que estos robos se han vuelto
frecuentes y que la policía aún no ha logrado detener a la banda, que actúa con
velocidad por varias calles de San Pedro Xalostoc.
La comunidad pide mayor vigilancia y presencia policial para frenar estos ataques que ponen en riesgo a los vecinos, sobre todo a los más vulnerables.
