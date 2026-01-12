lunes, 12 de enero de 2026

VIDEO: Camioneta de la SSEM pierde el control y choca varios vehículos en la México - Texcoco


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Los Reyes La Paz.- La tarde de ayer se vivió tensión y confusión en el kilómetro 21.5, a la altura de La Magdalena, en el municipio de La Paz, donde una patrulla del Estado de México protagonizó un aparatoso choque múltiple que sembró el caos entre automovilistas y comerciantes de la zona.

Testigos relatan que la unidad oficial avanzaba a gran velocidad cuando, de pronto, se fue sin control. En segundos, la patrulla se estrelló contra varios vehículos particulares que circulaban por la vialidad y terminó arrollando a un vendedor ambulante que se encontraba en el camino. El ruido de los metales retorciéndose, los gritos y los claxonazos marcaron la escena, mientras los conductores bajaban de sus coches para ver la magnitud del desastre.

El saldo preliminar fue de varios vehículos dañados y personas con golpes menores que, por fortuna, no requirieron traslado hospitalario. Aun así, la circulación quedó completamente paralizada durante varios minutos, provocando largas filas y desesperación entre quienes quedaron atrapados en el embotellamiento.

Al lugar arribaron elementos de seguridad y cuerpos de auxilio para atender a los lesionados, acordonar la zona y realizar los peritajes correspondientes. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó más tarde que el conductor de la patrulla habría perdido el control debido a una causa médica repentina, lo que provocó el impacto involuntario contra al menos cinco automóviles.

La dependencia aseguró que los daños son únicamente materiales y que el seguro vehicular ya se encuentra dando seguimiento a las afectaciones, mientras que el policía será sometido a exámenes médicos para evaluar su estado de salud.

Sin embargo, los videos que comenzaron a circular muestran una escena distinta y han encendido la polémica, pues en ellos se observa el momento exacto en que la patrulla embiste a los vehículos y al comerciante, dejando abiertas las dudas sobre lo ocurrido realmente en esta jornada que convirtió la México-Texcoco en un escenario de conflicto.

