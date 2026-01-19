Xinantécatl amanece nevado y permanece cerrado a visitantes
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- El Valle de Toluca
despertó ayer con una estampa clásica de invierno. Las bajas temperaturas
provocadas por el frente frío número 28 finalmente pintaron de blanco la cumbre
del Nevado de Toluca, fenómeno que también se extendió hacia el norte del
Estado de México, donde habitantes de Jocotitlán reportaron la caída de nieve y
aguanieve en la cima del Xocotépetl.
Desde las primeras horas del día, la postal invernal fue
visible desde distintos puntos del valle, con temperaturas que descendieron en
las zonas altas. La presencia de nieve confirmó los pronósticos meteorológicos
que advertían un marcado descenso térmico acompañado de fuertes rachas de
viento y heladas durante la madrugada.
A pesar de la espectacularidad de las laderas cubiertas de
blanco, el silencio reina en las veredas del volcán. Las autoridades estatales
y federales reforzaron la vigilancia para evitar el ascenso de visitantes,
recordando que el Xinantécatl permanece cerrado al público tras el incidente
vehicular ocurrido a mediados del año pasado. El Grupo Técnico de Contingencias
mantiene el estatus de cierre indefinido como medida preventiva para proteger
tanto a los ecosistemas como a personas que pudieran exponerse a riesgos por
hipotermia, caídas o cambios bruscos en las condiciones climáticas.
En Jocotitlán, pobladores de comunidades cercanas al volcán reportaron temperaturas extremas y escarcha en caminos rurales, por lo que Protección Civil recomendó extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y resguardar a niños, adultos mayores y mascotas. Las autoridades no descartan que las condiciones invernales se mantengan en los próximos días, por lo que se mantiene el monitoreo permanente en zonas montañosas del estado.
