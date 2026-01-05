lunes, 5 de enero de 2026

Atrapan a banda de rateros armados en Las Águilas


Atrapan a banda de rateros armados en Las Águilas

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- Una denuncia ciudadana permitió que elementos de la policía estatal detuvieran a tres sujetos presuntos responsables de robo a transeúnte y portación de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la Colonia Las Águilas, sobre avenida 6 a la altura de la calle 33 cuando los sospechosos despojaron a una mujer de dos teléfonos celulares. Al ser localizados por la policía, intentaron escapar, pero fueron alcanzados y asegurados conforme a los protocolos establecidos.

Los detenidos fueron identificados como Julio “N”, Efraín “N y Federico “N”, a los implicados se les aseguró un arma de fuego color negro calibre 9 mm, un cargador con cartuchos útiles y los dos teléfonos celulares que habían robado. Tras la revisión y la lectura de derechos, los hombres fueron detenidos formalmente y presentados ante el Ministerio Público.

La autoridad determinará su situación jurídica conforme a la ley.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 