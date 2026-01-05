Atrapan a banda de rateros armados en Las Águilas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- Una
denuncia ciudadana permitió que elementos de la policía estatal detuvieran a
tres sujetos presuntos responsables de robo a transeúnte y portación de arma de
fuego. Los hechos ocurrieron en la Colonia Las Águilas, sobre avenida 6 a la
altura de la calle 33 cuando los sospechosos despojaron a una mujer de dos
teléfonos celulares. Al ser localizados por la policía, intentaron escapar,
pero fueron alcanzados y asegurados conforme a los protocolos establecidos.
Los detenidos fueron identificados como Julio “N”, Efraín “N
y Federico “N”, a los implicados se les aseguró un arma de fuego color negro
calibre 9 mm, un cargador con cartuchos útiles y los dos teléfonos celulares
que habían robado. Tras la revisión y la lectura de derechos, los hombres
fueron detenidos formalmente y presentados ante el Ministerio Público.
La autoridad determinará su situación jurídica conforme a la ley.
