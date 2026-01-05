De la calle al MP: Detienen a dos con marihuana y cocaína en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Tras un
operativo de rutina en la colonia Sagitario 8, elementos de la Secretaría de Seguridad
del Estado de México detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta KTM,
modelo 2022, color naranja con azul, quienes al darse cuenta de que se
aproximaba la unidad intentaron evadir el contacto. Los oficiales marcaron el
alto y realizaron una inspección preventiva donde aseguraron diversas
sustancias.
Los detenidos fueron identificados como Brian “N” de 23 años
y Ángel “N” de 21, quienes enfrentan cargos por delitos contra la salud. Entre
los objetos y sustancias aseguradas se encontraron 28 bolsas verdes con hierba
seca con características de marihuana, 24 bolsas con probable cocaína en piedra
y 21 bolsas con aparente cocaína en polvo, además de la motocicleta en la que
viajaban.
Tras la detención, se les realizó la lectura de derechos, se formalizó su arresto y fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente. Se inició la carpeta de investigación, y la situación jurídica de los detenidos está por determinarse.
