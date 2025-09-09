Aviso de Privacidad
El Grupo Editorial Melgar Rojas, responsable del tratamiento de datos personales, pone a disposición de sus usuarios y lectores el siguiente aviso de privacidad en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su reglamento:
Responsable de los datos personales:
Grupo Editorial Melgar Rojas, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Datos personales que recabamos:
Los datos que recabamos pueden incluir, de manera enunciativa pero no limitativa: nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, y cualquier otro dato que sea necesario para proporcionar los servicios de nuestros medios de comunicación Edoméx en Línea y Teotihuacán en Línea y/o Edoméx en Línea/Teotihuacán en Línea, así como futuros productos audiovisuales, de contenido en información y entretenimiento.
Finalidades del tratamiento de datos:
Los datos personales que recabamos tienen como finalidad principal la prestación de servicios informativos a través de nuestros medios de comunicación. Además, utilizaremos la información para enviar noticias, promociones, encuestas y otros materiales relacionados con nuestros servicios. En caso de que no desee recibir este tipo de comunicaciones, puede solicitarlo a través de los canales establecidos para tal fin.
Transferencia de datos:
Sus datos personales pueden ser compartidos con terceros, nacionales o extranjeros, únicamente para las finalidades descritas en este aviso de privacidad. Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en la ley.
Medios para el ejercicio de derechos ARCO:
Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO). Para ejercer dichos derechos, deberá presentar una solicitud por escrito a través del correo electrónico teotihuacanenlinea@yahoo.com.mx y edomexenlineanoticias@gmail.com, indicando claramente su nombre, datos de contacto y la descripción precisa de los derechos que desea ejercer.
Mecanismos para revocar el consentimiento:
Usted puede revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando no se haya llevado a cabo el acto jurídico correspondiente. Para ello, deberá seguir el mismo procedimiento que para el ejercicio de los derechos ARCO.
Uso de tecnologías de rastreo y cookies:
Nuestro sitio web utiliza tecnologías de rastreo y cookies con el fin de mejorar su experiencia de navegación. Puede consultar nuestra política de cookies para obtener más información sobre su uso y cómo puede gestionarlas.
Cambios al aviso de privacidad:
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, entre otros. Dichas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestro sitio web.
Agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros y le aseguramos que sus datos serán tratados con total confidencialidad.
Atentamente
Grupo Editorial Melgar Rojas
