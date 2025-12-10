Grupo Relámpagos rompe récord con 100 operaciones aéreas en noviembre
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Grupo
Relámpagos del Gobierno del Estado de México cerró noviembre con un nuevo
récord de 100 operaciones aéreas en solo un mes. Entre los vuelos destacaron
los sobrevuelos de vigilancia en los Valles de Toluca y de México, así como
traslados médicos y el transporte de dos órganos para trasplantes.
La corporación reportó que, en lo que va del año, suma 583 misiones, que incluyen apoyos en días de alta afluencia como Día de Muertos, el 20 de noviembre y el Buen Fin. Entre las atenciones recientes se encuentran el traslado de personas con quemaduras y el apoyo a víctimas de un accidente vehicular en la carretera Santiago–Chalma.
También realizaron dos traslados de hígado en coordinación
con el Cenatra, provenientes de Guanajuato y Sonora hacia hospitales de la
Ciudad de México. Estas acciones se llevaron a cabo junto con instituciones
como IMSS, ISSSTE, Cruz Roja y Protección Civil.
El reconocimiento no se hizo esperar ya que la Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos” fue distinguida como buena práctica en atención ciudadana en 2025.
