viernes, 12 de diciembre de 2025

San Martín de las Pirámides impulsa la inclusión con la apertura del CEVADECE


San Martín de las Pirámides impulsa la inclusión con la apertura del CEVADECE

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- Con el objetivo de fortalecer la atención, el diagnóstico y la certificación de personas con discapacidad, así como de acercar servicios esenciales a la comunidad local, se llevó a cabo la develación de la placa del Centro de Valoración de la Discapacidad y la expedición del Certificado Electrónico de Discapacidad (CEVADECE) en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) de San Martín de las Pirámides.

El evento contó con la presencia del presidente municipal, José Meneses, Vizalia del Sol Meneses, presidenta del sistema municipal DIF, reconocida por su compromiso y visión en proyectos de inclusión, así como de Daniela Ramírez, Coordinadora de la URIS, destacada por su liderazgo en la implementación de servicios para personas con discapacidad. Ambas destacaron la importancia de este logro para San Martín de las Pirámides y la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El CEVADECE permite la emisión del Certificado Electrónico de Discapacidad, un documento oficial que acredita la condición de discapacidad y facilita el acceso a servicios y apoyos específicos. Además, garantiza una atención integral con enfoque biopsicosocial, considerando las necesidades físicas, emocionales y sociales de quienes lo requieren, y permite la vinculación con programas y recursos especializados. Es importante señalar que únicamente las unidades de rehabilitación certificadas pueden emitir estos documentos electrónicos.

La develación de la placa y la puesta en marcha del CEVADECE representan un avance significativo hacia la inclusión y el fortalecimiento de los servicios para personas con discapacidad en San Martín de las Pirámides, reafirmando el compromiso de las autoridades y de la comunidad con la mejora de la calidad de vida de todos sus habitantes.

Ante esto, José Meneses, presidente municipal de San Martín de las Pirámides comentó que “Hoy damos un paso importante hacia una sociedad más inclusiva con la puesta en marcha del CEVADECE, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que todas las personas con discapacidad en San Martín de las Pirámides tengan acceso a servicios, apoyos y oportunidades que mejoren su calidad de vida.”

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 