San Martín de las Pirámides impulsa la inclusión con la apertura del CEVADECE
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- Con el objetivo de fortalecer la atención, el diagnóstico y la
certificación de personas con discapacidad, así como de acercar servicios
esenciales a la comunidad local, se llevó a cabo la develación de la placa del
Centro de Valoración de la Discapacidad y la expedición del Certificado
Electrónico de Discapacidad (CEVADECE) en la Unidad de Rehabilitación e
Integración Social (URIS) de San Martín de las Pirámides.
El evento contó con la presencia del presidente municipal, José Meneses, Vizalia del Sol Meneses, presidenta del sistema municipal DIF, reconocida por su compromiso y visión en proyectos de inclusión, así como de Daniela Ramírez, Coordinadora de la URIS, destacada por su liderazgo en la implementación de servicios para personas con discapacidad. Ambas destacaron la importancia de este logro para San Martín de las Pirámides y la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El CEVADECE permite la emisión del Certificado Electrónico
de Discapacidad, un documento oficial que acredita la condición de discapacidad
y facilita el acceso a servicios y apoyos específicos. Además, garantiza una
atención integral con enfoque biopsicosocial, considerando las necesidades
físicas, emocionales y sociales de quienes lo requieren, y permite la vinculación
con programas y recursos especializados. Es importante señalar que únicamente
las unidades de rehabilitación certificadas pueden emitir estos documentos
electrónicos.
La develación de la placa y la puesta en marcha del CEVADECE
representan un avance significativo hacia la inclusión y el fortalecimiento de
los servicios para personas con discapacidad en San Martín de las Pirámides,
reafirmando el compromiso de las autoridades y de la comunidad con la mejora de
la calidad de vida de todos sus habitantes.
Ante esto, José Meneses, presidente municipal de San Martín de las Pirámides comentó que “Hoy damos un paso importante hacia una sociedad más inclusiva con la puesta en marcha del CEVADECE, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que todas las personas con discapacidad en San Martín de las Pirámides tengan acceso a servicios, apoyos y oportunidades que mejoren su calidad de vida.”
