Diputados locales aprueban por unanimidad el Paquete Fiscal 2026; crece el presupuesto 5.6%

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Congreso del Estado de México dio luz verde al Paquete Fiscal 2026 y lo hizo por unanimidad. Las bancadas de Morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD, respaldaron el proyecto que fija un Presupuesto de Egresos de 410 mil 341 millones de pesos, un crecimiento de 5.6% respecto al año pasado. Con esto, el gobierno estatal suma su tercer año consecutivo sin contratar deuda, una de las banderas principales de la administración de Delfina Gómez, cuyo trabajo fue reconocido durante la sesión.

La discusión estuvo encabezada por Osvaldo Cortés Contreras, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, y por Javier Cruz Jaramillo, de la Comisión de Planeación y Gasto Público. Ambos destacaron que el paquete mantiene la ruta de disciplina financiera y apuesta por fortalecer programas sociales, mejorar carreteras, robustecer la inversión pública y apuntalar el Plan Integral de la Zona Oriente. También subraya un aumento en los ingresos dirigidos a los municipios.

Además de la Ley de Ingresos estatal, que sostiene un gobierno “honesto, austero y eficiente”, se aprobó la Ley de Ingresos municipales sin nuevos impuestos, pero con medidas para reducir rezagos fiscales y mejorar la recaudación local. Los municipios tendrán autorización para contratar deuda en 2026 y 2027 únicamente para proyectos de inversión pública productiva, infraestructura urbana y servicios básicos.

Otro punto relevante fue el Programa de Financiamiento FAIS Municipal, que permitirá anticipar recursos del fondo entre 2025 y 2027 sin comprometer a administraciones futuras. Los recursos deberán dirigirse a obras que atiendan carencias sociales y alinearse con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029. Todo esto acompañado de reformas al Código Financiero, pensadas para dar mayor claridad jurídica en las obligaciones fiscales y en las atribuciones de autoridades estatales y municipales.

Con el paquete aprobado, los ayuntamientos también podrán acceder a financiamientos a tasa fija y usar como garantía una parte de los recursos del FAIS Municipal. Tendrán vía libre para firmar los contratos y convenios necesarios para garantizar estos pagos.

