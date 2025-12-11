Diputados locales aprueban por unanimidad el Paquete Fiscal 2026; crece el presupuesto 5.6%
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Congreso
del Estado de México dio luz verde al Paquete Fiscal 2026 y lo hizo por
unanimidad. Las bancadas de Morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD, respaldaron
el proyecto que fija un Presupuesto de Egresos de 410 mil 341 millones de
pesos, un crecimiento de 5.6% respecto al año pasado. Con esto, el gobierno
estatal suma su tercer año consecutivo sin contratar deuda, una de las banderas
principales de la administración de Delfina Gómez, cuyo trabajo fue reconocido
durante la sesión.
La discusión estuvo encabezada por Osvaldo Cortés Contreras,
presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, y por Javier Cruz Jaramillo, de
la Comisión de Planeación y Gasto Público. Ambos destacaron que el paquete
mantiene la ruta de disciplina financiera y apuesta por fortalecer programas
sociales, mejorar carreteras, robustecer la inversión pública y apuntalar el
Plan Integral de la Zona Oriente. También subraya un aumento en los ingresos
dirigidos a los municipios.
Además de la Ley de Ingresos estatal, que sostiene un
gobierno “honesto, austero y eficiente”, se aprobó la Ley de Ingresos
municipales sin nuevos impuestos, pero con medidas para reducir rezagos
fiscales y mejorar la recaudación local. Los municipios tendrán autorización
para contratar deuda en 2026 y 2027 únicamente para proyectos de inversión
pública productiva, infraestructura urbana y servicios básicos.
Otro punto relevante fue el Programa de Financiamiento FAIS
Municipal, que permitirá anticipar recursos del fondo entre 2025 y 2027 sin
comprometer a administraciones futuras. Los recursos deberán dirigirse a obras
que atiendan carencias sociales y alinearse con el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2023–2029. Todo esto acompañado de reformas al Código
Financiero, pensadas para dar mayor claridad jurídica en las obligaciones
fiscales y en las atribuciones de autoridades estatales y municipales.
Con el paquete aprobado, los ayuntamientos también podrán acceder a financiamientos a tasa fija y usar como garantía una parte de los recursos del FAIS Municipal. Tendrán vía libre para firmar los contratos y convenios necesarios para garantizar estos pagos.
