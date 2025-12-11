jueves, 11 de diciembre de 2025

Asalto sale mal: Intentan asaltar a conductor, pero iba pasando un operativo de patrullaje


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En plena colonia Lomas de San Agustín, los patrulleros que rondaban la zona, tanto de la SSEM como de la Guardia Nacional y la Municipal, pegaron el volantazo al escuchar el alboroto.

Entre el tráfico y las miradas curiosas, encontraron a un conductor de unos 32 años forcejeando con una pareja. Según contó después, la mujer, Valeria “N” de apenas 20 años y Jesús “N” de 19, lo tenían acorralado y querían despojarlo de sus pertenencias. En cuanto vieron a la autoridad, los dos quisieron disimular, aventaron un teléfono y unos billetes al asiento trasero, como si nada hubiera pasado.

Pero el conductor no se quedó callado. En cuanto los uniformados se acercaron, soltó la denuncia que lo venían agrediendo, que intentaban asaltarlo, que por eso había hecho sonar el claxon como si le fuera la vida en ello.

Los elementos no se lo pensaron dos veces y aseguraron a la pareja en el acto. Con los billetes sueltos, el celular recuperado y la víctima aún nerviosa, todos fueron llevados directo a la Agencia del Ministerio Público de Naucalpan, donde la historia seguirá por escrito en una carpeta de investigación que definirá qué destino tendrán los presuntos responsables.

