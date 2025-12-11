Asalto sale mal: Intentan asaltar a conductor, pero iba pasando un operativo de patrullaje
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En plena
colonia Lomas de San Agustín, los patrulleros que rondaban la zona, tanto de la
SSEM como de la Guardia Nacional y la Municipal, pegaron el volantazo al
escuchar el alboroto.
Entre el tráfico y las miradas curiosas, encontraron a un
conductor de unos 32 años forcejeando con una pareja. Según contó después, la
mujer, Valeria “N” de apenas 20 años y Jesús “N” de 19, lo tenían acorralado y
querían despojarlo de sus pertenencias. En cuanto vieron a la autoridad, los
dos quisieron disimular, aventaron un teléfono y unos billetes al asiento
trasero, como si nada hubiera pasado.
Pero el conductor no se quedó callado. En cuanto los
uniformados se acercaron, soltó la denuncia que lo venían agrediendo, que
intentaban asaltarlo, que por eso había hecho sonar el claxon como si le fuera
la vida en ello.
Los elementos no se lo pensaron dos veces y aseguraron a la pareja en el acto. Con los billetes sueltos, el celular recuperado y la víctima aún nerviosa, todos fueron llevados directo a la Agencia del Ministerio Público de Naucalpan, donde la historia seguirá por escrito en una carpeta de investigación que definirá qué destino tendrán los presuntos responsables.
