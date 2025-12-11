Dijo que iba con unos amigos y lo encuentran dentro de una maleta
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un revuelo se
causó en la colonia Galaxias tras el macabro hallazgo de una maleta abandonada
en el paraje conocido como Hoyos de la Laguna, pues en su interior se
encontraba el cuerpo de un joven que llevaba días desaparecido.
El infortunado fue identificado como Luis Fernando “N” de 27
años, quien según sus familiares salió de su casa el pasado dos de diciembre
para reunirse con unos amigos… y ya no regresó.
Las autoridades, que desde ese día traían los ojos bien abiertos,
dieron con tres sujetos; Isaac, Abraham y Mario, amigos del joven, quienes
fueron detenidos durante las pesquisas. A los individuos se les aseguraron
armas y droga, y al ser interrogados por separado habrían soltado la verdad,
señalando el rumbo donde abandonaron la maleta.
Con la pista en mano, elementos de la Fiscalía mexiquense se
lanzaron al paraje y apoyados con drones, dieron finalmente con el objeto
sospechoso. Dentro encontraron los restos del joven desaparecido, quien
presentaba evidencias de haber sido agredido, según informaron agentes
ministeriales.
Testigos de la zona comentaron que la presencia policiaca
sorprendió a todos desde temprana hora y que no es la primera vez que ese
apartado rincón de la colonia se convierte en escenario de sucesos turbios.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer por completo el caso y determinar la responsabilidad de los detenidos.
