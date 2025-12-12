La pesadilla terminó: Rescatan a menor de 17 años secuestrada
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Elementos
de seguridad lograron localizar a Yareth Alexandra, una adolescente de 17 años,
en Temascalapa, luego de que se reportara su desaparición el 28 de noviembre
tras salir del CONALEP Tecámac. La joven había sido reportada como desaparecida
y se activó la Alerta Amber junto con un boletín de búsqueda al día siguiente.
La Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Ecatepec,
en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,
inició de inmediato el protocolo de búsqueda y se mantuvo en contacto con los
familiares.
Durante la investigación se realizó un cateo en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, en Temascalapa, encabezado por agentes del ministerio público de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales de la policía de Ecatepec, la Fuerza de Tarea Marina, personal de inteligencia de la policía estatal y la Célula de Búsqueda de Personas.
La menor fue localizada dentro de una casa, privada de su
libertad por tres sujetos y encerrada dentro de un bafle. Los hombres, uno de
ellos sorprendentemente conocido de la menor, estaban en posesión de drogas.
Los detenidos fueron identificados como Edgar Ricardo “N”,
Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”, quienes fueron trasladados al Centro de
Justicia para las Mujeres de Ecatepec y puestos a disposición judicial por
privación de la libertad.
Yareth Alexandra fue presentada ante el ministerio público y
recibió atención integral por parte del personal de la Procuraduría del Menor,
Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec.
Hoy, la justicia llegó antes de la tragedia, permitiéndole a una pequeña volver con su familia, pero sobre todo, tener una vida.
