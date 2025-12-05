Caen cinco en operativo de combate al robo de vehículos en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- San Martín de las
Pirámides.- La tarde de ayer, elementos de la Dirección de Seguridad Pública
del municipio de San Martín de las Pirámides en coordinación con la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se lanzaron con todo en el
operativo “Combate al Robo de Vehículos”, una estrategia de inteligencia y trabajo
entre instituciones.
Según informaron, el movimiento dejó cinco hombres
detenidos, quienes fueron puestos a disposición para que se investigue su
posible relación con delitos de robo de vehículos. Durante el jaloneo también
quedó asegurado un inmueble ubicado en San Antonio de las Palmas, mismo que
quedó bajo resguardo mientras se siguen las indagatorias.
Los uniformados aplicaron los protocolos de actuación como
marca la ley.
Por ahora, el caso sigue en manos de la autoridad
correspondiente, que será la que determine qué procede con los detenidos y con
el inmueble asegurado.
Ante esto, los uniformados reiteraron a la ciudadanía a realizar un trabajo conjunto, denunciando cualquier comisión del delito para poder evitarlo.
