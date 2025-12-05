viernes, 5 de diciembre de 2025

Caen cinco en operativo de combate al robo de vehículos en San Martín de las Pirámides


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- San Martín de las Pirámides.- La tarde de ayer, elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Martín de las Pirámides en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se lanzaron con todo en el operativo “Combate al Robo de Vehículos”, una estrategia de inteligencia y trabajo entre instituciones.

Según informaron, el movimiento dejó cinco hombres detenidos, quienes fueron puestos a disposición para que se investigue su posible relación con delitos de robo de vehículos. Durante el jaloneo también quedó asegurado un inmueble ubicado en San Antonio de las Palmas, mismo que quedó bajo resguardo mientras se siguen las indagatorias.

Los uniformados aplicaron los protocolos de actuación como marca la ley.

Por ahora, el caso sigue en manos de la autoridad correspondiente, que será la que determine qué procede con los detenidos y con el inmueble asegurado.

Ante esto, los uniformados reiteraron a la ciudadanía a realizar un trabajo conjunto, denunciando cualquier comisión del delito para poder evitarlo.

