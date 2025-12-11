Se incendia camioneta cargada de llantas en la Toluca – Atlacomulco. No hay heridos.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Atlacomulco.- La
tarde de ayer se registró la volcadura de una camioneta que circulaba sobre la
autopista Toluca – Atlacomulco, en dirección norte, justo después de la
desviación hacia Jilotepec.
El vehículo transportaba varias llantas y tras el accidente,
el cargamento se incendió de inmediato, generando una columna de humo visible
desde varios metros.
Elementos de emergencia de Jilotepec se trasladaron
rápidamente al sitio para sofocar las llamas y asegurar la zona. Por fortuna,
no se reportaron personas heridas, aunque la camioneta y la carga quedaron con
daños considerables.
La circulación permaneció parcialmente cerrada durante un
par de horas mientras se realizaban las labores de limpieza y enfriamiento.
Pasado ese tiempo, el tránsito fue restablecido sin mayores complicaciones.
Autoridades piden a los automovilistas manejar con precaución, especialmente en zonas donde se registran maniobras de carga y transporte pesado.
