Masacre en Jaltenco: Asesinan a cuatro de la misma familia por discusión callejera
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jaltenco.- En plena
madrugada del martes, en la calle Francisco I. Madero, colonia San Martín del
municipio de Jaltenco, se registró una masacre con una serie de detonaciones
que despertaron a más de un vecino. Cuando la policía llegó, dentro de un
domicilio encontraron una escena terrorífica que constaba de cuatro adultos de
la misma familia sin vida. Ahí quedaron Jesús Daniel “N”, de 54 años; Hernán
“N” de 30, Miriam “N” de 50 e Ingrid “N” de 31 años.
Según contó a las autoridades la hija de dos de las
víctimas, horas antes habían tenido un pleito con unos desconocidos en el
centro del municipio. No supo decir por qué empezó el problema, pero aseguró
que esas mismas personas los siguieron hasta su casa, como buscando continuar
la bronca que había quedado abierta.
Al arribar, los policías y paramédicos sólo pudieron confirmar lo peor. Dentro del inmueble se localizaron al menos diez casquillos percutidos, señal de que la agresión fue directa y rápida. Los cuerpos y las evidencias fueron trasladados al SEMEFO, mientras la calle quedaba acordonada y los vecinos miraban desde lejos, intentando entender cómo una discusión sin motivo claro terminó en una tragedia que sacudió a toda la colonia.
