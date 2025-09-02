Fórmula de nutrición contaminada causa la muerte de 7 bebés en hospitales mexiquenses: Tres detenidas el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Una
tragedia médica se ha reportado tras confirmarse el fallecimiento de 13 recién
nacidos y la afectación de otros dos bebés, debido a una fórmula de nutrición
intravenosa contaminada con la bacteria Klebsiella oxytoca. El producto,
distribuido por la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., fue
suministrado en al menos cuatro hospitales: el Hospital de Ginecología y
Obstetricia del IMIEM, el Hospital del Niño, el Hospital Materno Perinatal
“Mónica Pretelini Sáenz” (IMSS Bienestar) y el Centro Médico Toluca.
La investigación, iniciada de oficio por la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México, reveló que la contaminación ocurrió durante
la fabricación y envasado del suplemento, llamado Nutrición Parenteral Total
(NPT), sin que se siguieran los protocolos básicos de esterilización. COFEPRIS,
en inspecciones realizadas entre el 2 y el 5 de diciembre de 2024, confirmó
severas irregularidades sanitarias, incluyendo la violación de normas oficiales
y leyes de salud federales.
El primer deceso se reportó el 21 de noviembre de 2024, y en
apenas tres días la cifra aumentó a 12 muertes, lo que motivó la suspensión del
uso del producto. La alerta epidemiológica se emitió hasta el 3 de diciembre,
cuando ya se había registrado la decimotercera víctima.
Por estos hechos, tres empleadas de Safe Productos
Hospitalarios, Claudia “N”, Citlalli “N” y Gloria “N”, ingenieras y
supervisoras de calidad, fueron detenidas y vinculadas a proceso por homicidio
doloso. Dos órdenes de aprehensión más están pendientes. La empresa también
enfrenta acciones penales y administrativas como persona moral, por alterar la
calidad del producto y violar la Ley General de Salud.
La investigación continúa, con miras a esclarecer responsabilidades adicionales en el fallecimiento de las otras víctimas y los dos bebés sobrevivientes con secuelas.
