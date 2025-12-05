Entregan apoyos del Bienestar en Teotihuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- El Gobierno del Estado de México llevó a cabo en Teotihuacán una amplia jornada de entrega de programas sociales dirigida a habitantes de la Zona Oriente de la entidad. En el evento, encabezado por el secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, se distribuyeron más de 4,000 apoyos destinados a fortalecer el desarrollo de familias y sectores vulnerables de diez municipios, conformados por Acolman, Teotihuacán, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Otumba, Chiautla, Temascalapa, Papalotla, Tepetlaoxtoc y Axapusco.
Durante la jornada se otorgaron 2,139 tarjetas del programa
Mujeres con Bienestar, 2,000 despensas de Alimentación para el Bienestar, 402
apoyos del programa Niñez Indígena con Bienestar y 148 tarjetas de Jóvenes con
Bienestar. Las autoridades destacaron que estos beneficios forman parte de una
estrategia integral para impulsar oportunidades que permitan mejorar las
condiciones personales, familiares y profesionales de la población.
González Romero subrayó la relevancia de mantener un trabajo continuo en territorio para acercar los apoyos directamente a quienes más los necesitan y agradeció la coordinación con los gobiernos municipales para facilitar su distribución. Señaló que la política social del estado está orientada a la justicia social y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de avanzar en la transformación del Estado de México y brindar acompañamiento a los grupos que enfrentan mayores desafíos.
