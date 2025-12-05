José Meneses inaugura rehabilitaciones en calles de San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- El Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides, encabezado por el
presidente municipal José Meneses Benítez, continúa trabajando en la mejora de
la infraestructura urbana para beneficio de los vecinos.
El presidente, acompañado de su equipo de trabajo y vecinos, realizó la entrega oficial de dos nuevas obras públicas ya terminadas, entre la que se encuentra la rehabilitación de la calle 20 de Noviembre, en la cabecera municipal, donde se colocaron 708.25 m² de nueva carpeta asfáltica, se instalaron 173.85 metros de tubería para la red de agua potable y 105.20 metros de tubería de alta densidad para drenaje; además, se demolieron y reconstruyeron banquetas y guarniciones, se instalaron brazos metálicos personalizados con luminarias LED de 100W y se pintaron guarniciones y líneas viales, modernizando así la imagen de la calle.
En San Pablo Ixquitlán, se realizaron trabajos importantes en la rehabilitación de la Avenida México. Allí se instalaron 108 metros lineales de nueva red de drenaje HD, se apoyó con material para la red de agua, se hicieron terracerías y base en 2,315 m², se renovaron banquetas y guarniciones, se colocaron 130 m² de concreto hidráulico estampado y 1,821 m² de carpeta asfáltica, además de pintarse líneas de tráfico y guarniciones. También se gestionó ante la CFE el mantenimiento y cambio de postes, buscando garantizar un mejor servicio eléctrico.
Ante esto, Meneses Benítez destacó que estas obras buscan no solo mejorar la movilidad y seguridad de las calles, sino también brindar espacios más dignos y funcionales para las familias, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con el bienestar de los sanmartinenses. “Venimos aquí entregando resultados a nuestros vecinos, les agradecemos el apoyo, pero sobre todo la paciencia que han tenido con un servido y su equipo. Esta solo es una obra de todas las que están por venir, trabajando siempre hombro con hombro”, comentó.
