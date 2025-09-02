martes, 2 de septiembre de 2025

Gobierno de Naucalpan anuncia operativos permanentes


Gobierno de Naucalpan anuncia operativos permanentes

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- El gobierno de Naucalpan ha declarado la guerra a las chelerías clandestinas y a la venta de alcohol sin permiso, anunciando operativos permanentes para frenar su proliferación.

Ante esto, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, informó que estos establecimientos se han convertido en focos de violencia e inseguridad, una queja constante de los vecinos. Se han identificado al menos 30 puntos de venta irregulares que, según las autoridades, son un problema prioritario de seguridad pública.

Para enfrentar este problema, los operativos se realizarán en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Guardia Municipal. La estrategia se basará en datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y en el registro de delitos en las colonias, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad enfocarse en los lugares más conflictivos, donde se han reportado casos de violencia, robos y homicidios.

Con esta medida, el gobierno de Naucalpan busca mejorar la convivencia en los barrios y responder a una problemática que, de acuerdo con los propios vecinos, ha crecido significativamente en los últimos años.

