Gobierno de Naucalpan anuncia operativos permanentes
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- El
gobierno de Naucalpan ha declarado la guerra a las chelerías clandestinas y a
la venta de alcohol sin permiso, anunciando operativos permanentes para frenar
su proliferación.
Ante esto, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac
Montoya Márquez, informó que estos establecimientos se han convertido en focos
de violencia e inseguridad, una queja constante de los vecinos. Se han
identificado al menos 30 puntos de venta irregulares que, según las
autoridades, son un problema prioritario de seguridad pública.
Para enfrentar este problema, los operativos se realizarán
en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, la Guardia Nacional, la
Policía Estatal y la Guardia Municipal. La estrategia se basará en datos de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y en el registro de
delitos en las colonias, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad enfocarse
en los lugares más conflictivos, donde se han reportado casos de violencia,
robos y homicidios.
Con esta medida, el gobierno de Naucalpan busca mejorar la convivencia en los barrios y responder a una problemática que, de acuerdo con los propios vecinos, ha crecido significativamente en los últimos años.
