Lo agarran con más de 200 lt de huachicol en Malinalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Malinalco.-
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron
a Eduardo “N” de 34 años, luego de sorprenderlo con 14 garrafas llenas de
posible huachicol, con un total aproximado de 280 litros repartido en bidones
sobre la carretera San Andrés–Palpan, en la localidad de Tepehuajes.
El detenido viajaba en un Nissan Versa 2022 color blanco y,
al no poder acreditar la legal posesión del hidrocarburo, fue asegurado de
inmediato durante el Operativo Sur, desplegado como parte de las Mesas de Paz y
la estrategia de seguridad de la administración actual.
Tras la detención, Eduardo “N” fue puesto a disposición de
la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación
para determinar su situación jurídica.
Las investigaciones continúan para esclarecer la presencia del presunto huachicol y nexos con células delincuenciales.
