Detienen a menor en San Martín de las Pirámides por violación en modalidad agravada

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- Elementos de la policía municipal,
apoyados por la Fiscalía Especializada en Adolescentes y la Policía de Género,
llegaron por un masculino menor de edad que ya era buscado por la justicia.
El joven, del que no se dan generales por tratarse de un menor, contaba con una orden de aprehensión vigente. El señalamiento que cargaba no era cualquier cosa, se trataba de violación en su modalidad agravada. El movimiento se hizo sin aspavientos, siguiendo los protocolos de rigor y cuidando cada detalle por la edad del detenido.
Tras asegurarlo, los elementos lo escoltaron durante todo el
trayecto hasta el Centro de Internamiento para Adolescentes, ubicado en
Zinacantepec, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
Desde las corporaciones se mandó el mensaje de que la seguridad del municipio no es juego y que se seguirá trabajando para mantener la tranquilidad en las calles. También se llamó a la gente a no quedarse callada, a denunciar y a participar para que la comunidad no se le salga de las manos a la delincuencia.
