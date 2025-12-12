Lo detienen con replica de arma y droga en Tlalnepantla
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- La
tarde de ayer elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
(SSEM) detuvieron a un hombre por presunta portación de arma prohibida y
delitos contra la salud.
Todo se registró cuando durante un patrullaje de vigilancia
en la colonia San José Ixhuatepec, en la esquina de la calle Cerro de Cantera
con vialidad Cerro de la Estrella, los policías vieron a un individuo
manipulando un objeto similar a una pistola.
Al revisarlo, los oficiales aseguraron una réplica de pistola Glock 18 AUSTRIA 9x19 color verde con negro, hierba verde y seca con características de marihuana, y ocho cápsulas transparentes con una sustancia sólida parecida a cocaína en piedra. El detenido fue identificado como Juan “N” de 22 años, a quien se le informaron sus derechos y fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación jurídica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión