Gobierno del Estado de México busca incrementar “Mujeres con Bienestar” de 650 mil a 700 mil beneficiarias en el 2026
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- El Gobierno
del Estado de México anunció que el programa Mujeres con Bienestar incrementará
su cobertura de 650 mil a 700 mil beneficiarias para 2026, con el objetivo de
fortalecer el apoyo económico, médico, educativo y jurídico dirigido a mujeres
mexiquenses, mejorar sus oportunidades laborales y contribuir a la economía de
sus hogares. El anuncio se realizó durante el evento Logros Bienestar 2025,
encabezado por Juan Carlos González Romero, secretario del ramo, en el
municipio de Chalco.
Las autoridades informaron que la dispersión monetaria correspondiente al bimestre noviembre - diciembre se llevará a cabo a partir del 15 de diciembre.
Como parte de las acciones recientes en Ecatepec,
Nezahualcóyotl y Chalco, se distribuyeron 8,052 tarjetas de Mujeres con
Bienestar, 2,945 tarjetas del programa Jóvenes con Bienestar, así como 6,000
despensas del programa Alimentación para el Bienestar y 1,140 despensas
dirigidas a la Niñez Indígena con Bienestar.
En materia educativa, se entregaron 96 certificados universitarios y 454 certificados de finalización de educación media superior, todos validados por la Secretaría de Educación Pública. Además, se destacó que el programa Mujeres con Bienestar continúa ofreciendo apoyo para que sus beneficiarias concluyan estudios de nivel medio superior y superior.
