Productores mexiquenses cultivan más de mil hectáreas de flor rumbo al Día de la Virgen de Guadalupe
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Productores de flor
del Estado de México trabajan a marchas intensas durante octubre y noviembre
para abastecer la demanda que genera el Día de la Virgen de Guadalupe, una de
las celebraciones más importantes para el sector. De acuerdo con la Secretaría
del Campo, esta fecha concentra alrededor del 15 por ciento de las ventas
anuales, lo que la coloca como la tercera de mayor relevancia después del Día
de las Madres y el Día de Muertos.
En total, se destinan 1,139 hectáreas al cultivo de flores que darán color a las ofrendas y arreglos guadalupanos. Entre las especies más sembradas destacan rosas, crisantemos, gladiolas, claveles, gerberas, girasoles, lilis y diversos forrajes finos, cuya producción se intensifica conforme se acerca el 12 de diciembre.
El crisantemo encabeza la lista por superficie cultivada,
con cerca de 400 hectáreas que generan una derrama económica estimada en 650
millones de pesos. En segundo lugar se encuentran las rosas, cultivadas en 258
hectáreas y con un valor aproximado de 207 millones de pesos. Para los
productores, ambas flores representan un pilar económico que sostiene buena
parte de su actividad anual.
La distribución de estas especies se concentra en los principales
mercados del centro del país, donde compradores mayoristas y detallistas se
abastecen para atender la demanda de fieles y comerciantes. Entre los puntos
con mayor movimiento se encuentran la Central de Abasto de la Ciudad de México,
el Mercado de Jamaica, la Central de Abasto de Villa Guerrero, el Mercado
Xochiquetzal de Tenancingo, el Mercado Texcoflor de Texcoco y los viveros de
Atlacomulco.
Con estos volúmenes de producción y comercialización, la fecha guadalupana se reafirma como un motor económico para miles de familias floricultoras mexiquenses, que cada año preparan sus tierras y cultivos para cumplir con una tradición profundamente arraigada en el país.
