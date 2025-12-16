Un coche, dos muertos: aseguran Gol blanco vinculado a homicidios en Ecatepec y Acolman
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- El
municipio más peligroso del Estado de México volvió a colocarse en el mapa de
la violencia cuando autoridades estatales lograron asegurar un vehículo que, de
acuerdo con las primeras indagatorias, estaría relacionado con al menos dos
homicidios ocurridos en fechas recientes en municipios del oriente del Estado.
Se trata de un Volkswagen Gol color blanco, un automóvil que
ya era objeto de seguimiento tras aparecer vinculado a un ataque registrado el
18 de noviembre en la colonia Santo Tomás Chiconautla, en Ecatepec de Morelos.
Días después, el 15 de diciembre, el mismo vehículo habría sido utilizado en
otro hecho violento, esta vez en la colonia Ampliación Los Ángeles, en el
municipio de Acolman, donde un hombre perdió la vida tras recibir varios
impactos de arma de fuego. La víctima era elemento activo de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
La línea de investigación se activó a partir de un reporte
al número de emergencias 9-1-1. Con el apoyo de las cámaras de videovigilancia
del C5 y el seguimiento visual mediante infraestructura estatal, se logró
reconstruir el trayecto del vehículo hasta una cerrada del municipio de
Ecatepec, identificada por las autoridades como una posible zona de resguardo
habitual.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México y personal de la Fiscalía General de Justicia
mexiquense. Como resultado, el automóvil fue asegurado y tres personas fueron
detenidas, siendo identificados como Juan “N”, Francisco “N” y Abigail “N”. Los
implicados fueron informados del motivo de su detención y puestos a disposición
del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.
Las autoridades confirmaron que el vehículo está directamente vinculado a dos homicidios y no descartan que surjan nuevas líneas de investigación conforme avancen las indagatorias. Mientras tanto, el caso permanece abierto y bajo seguimiento, en una región donde la violencia continúa marcando el pulso cotidiano.
